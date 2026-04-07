Moradores da região do Tiradentes relatam quedas frequentes de energia durante temporais

Moradores de bairros da região do Tiradentes, em Campo Grande, relatam enfrentar quedas frequentes de energia elétrica sempre que há chuva forte e ventania. O problema voltou a ser percebido no fim de semana, quando um temporal atingiu a Capital na noite de sábado (4), e se estendeu até a madrugada de domingo (5), provocando oscilações e interrupções no fornecimento em diferentes pontos da cidade.

Entre os bairros com relatos de instabilidade estão o Jardim Itatiaia, região situada entre a Lagoa e a Avenida Três Barras, o Jardim São Lourenço e o Conjunto Arnaldo Estevão de Figueiredo. Nas últimas 48 horas, Campo Grande registrou 40 milímetros de chuva acumulada, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Para os moradores, a situação se tornou previsível. Quando o tempo começa a virar, a preocupação com a falta de energia passa a fazer parte da rotina. A aposentada Márcia de Góes, de 63 anos, moradora do Tiradentes, afirma que a queda de energia costuma ocorrer em dias de temporal e que a instabilidade já é conhecida entre os vizinhos.

“Quando dá temporal aqui na cidade, é recorrente. A energia oscila, a internet cai e sempre dá algum problema. A gente fica com medo de queimar aparelho, então, quando o vento está muito forte, eu tiro tudo da tomada”, relata.

Segundo ela, além da chuva e da ventania, caminhões altos e galhos próximos à rede também podem agravar a situação em alguns pontos do bairro.

Na Rua Francisco Lopes da Silva, também na região do Tiradentes, a dona de casa Maria Rodrigues, de 63 anos, conta que os transtornos já causaram prejuízos dentro de casa, incluindo a queima de eletrodomésticos e a perda de alimentos.

“Só dá temporal e já falta luz. Às vezes vai até de noite, e a gente já espera. Já queimou minha geladeira e eu tive que comprar outra, mesmo sem ter condições. Também perdi comida e tive que jogar tudo fora”, afirma.

Maria relata que a demora no restabelecimento do fornecimento aumenta ainda mais a insegurança, principalmente dentro de casa. “Choveu, já tem que acender vela. É direto”, resume.

No Conjunto Arnaldo Estevão de Figueiredo, a esteticista e cabeleireira Eloisa Pereira, de 61 anos, também relata problemas recorrentes. Moradora da Rua dos Previdenciários, ela afirma que a rede da região apresenta muitos fios antigos e que já presenciou até faíscas em um poste próximo à residência.

“Quando chove ou venta forte, a gente já espera que a energia vai cair. Às vezes falta, às vezes oscila, e isso acaba trazendo prejuízo. Se a gente não corre atrás, acaba perdendo aparelho e ficando no prejuízo”.

Mais do que a interrupção no fornecimento, os relatos revelam um sentimento de apreensão constante entre os moradores. Em comum, eles afirmam que o medo começa antes mesmo da chuva cair, diante da possibilidade de novos apagões, prejuízos materiais e dificuldades dentro de casa.

Em nota a energisa informou que “o temporal que atingiu Campo Grande no último fim de semana, casou danos como queda de árvores e galhos arremessados pelo vento contra a rede elétrica. Apesar dos impactos, nenhum bairro teve o fornecimento de energia interrompido por completo. As áreas afetadas foram atendidas de forma pontual por equipes da concessionária de energia, Corpo de Bombeiros e Agetran. Em regiões onde houve queda de árvore sobre a rede elétrica, postes precisaram ser substituídos. Mesmo durante o serviço, a distribuidora realizou manobras no sistema elétrico para isolar os trechos e garantir a continuidade do fornecimento de energia para os clientes”.

Renovação das concessões de energia

O Ministério de Minas e Energia convocou 14 distribuidoras para assinarem a renovação de suas concessões de energia elétrica, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (6). As empresas têm até 60 dias para formalizar os novos contratos.

Entre as contempladas está a Energisa Mato Grosso do Sul, além de outras concessionárias em diferentes regiões do país.

Ficaram fora da lista as distribuidoras da Enel em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. No caso paulista, a Agência Nacional de Energia Elétrica ainda analisa um Termo de Intimação. Já as concessões do Rio e do Ceará, apesar de recomendadas pela reguladora, aguardam decisão final do ministério.

O despacho também determina que a ANEEL disponibilize os termos aditivos às empresas. A renovação faz parte do processo nacional de atualização das concessões, com novas exigências de desempenho e qualidade na prestação do serviço.

Por Geane Beserra