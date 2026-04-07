Botelho deixa SPU para disputar vaga na Assembleia Legislativa

Ao deixar o comando da SPU/MS (Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul), o professor e advogado Tiago Botelho afirmou: “Conseguimos dar uma nova dinâmica à SPU e transformar patrimônio público em políticas concretas para a população”.

A saída do cargo ocorre em meio à decisão de disputar uma vaga de deputado estadual pelo PT nas eleições de 2026. Segundo Botelho, a exoneração é uma medida para garantir transparência durante o período eleitoral. Ainda não foi divulgado o nome de quem pode assumir o cargo.

Durante os três anos em que esteve à frente da SPU, ele ressalta a destinação de cerca de R$ 350 milhões em imóveis da União para o Estado e municípios. A gestão também contemplou ações no Pantanal, apoio à Casa da Mulher Brasileira em Corumbá e a disponibilização de áreas para moradias e equipamentos públicos.

Com a desincompatibilização, Botelho volta à sala de aula como professor de Direito na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e afirma que pretende percorrer o Estado para construir, junto à população, o projeto político que pretende levar às urnas.