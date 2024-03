PSDB Mulher estadual fará megaencontro regional em Dourados no próximo dia 22

Com a presença de diversas lideranças do partido, o PSDB de Mato Grosso do Sul fará no dia 22, em Dourados, o Encontro PSDB Mulheres 2024, que tem como tema “Protagonismo da mulher na política”. O evento acontecerá no Auditório da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), a partir das 18h.

Já confirmaram presença a presidente do PSDB Mulheres Nacional e prefeita de Palmas, no Tocantins, Cinthia Ribeiro, a presidente do Tucanafro Nacional, Gabriela Cruz, a primeira-dama do Mato Grosso do Sul, Monica Riedel, além de Fátima Azambuja, ex-primeira- -dama do estado, da ex-senadora e presidente de honra do PSDB Mulher estadual, Marisa Serrano e da deputada estadual Mara Caseiro.

Para a presidente do PSDB Mulher de Mato Grosso do Sul e organizadora do evento, Lia Nogueira, o evento servirá para debater o protagonismo feminino na política. A parlamentar entende que, apesar de todos os avanços, ainda há muito para ser conquistado e muitos espaços a serem ocupados pelas representantes mulheres dos partidos políticos em todo Brasil.

“É fundamental reconhecer a relevância da presença feminina na política, pois traz perspectivas diversas e enriquece o debate democrático. Vamos promover diálogos abertos para discutir e fortalecer o papel das mulheres, garantindo uma representação mais equitativa e efetiva na construção das políticas públicas”, contextualizou Lia Nogueira.

A presidente estadual reforçou o convite para que as mulheres compareçam e, assim, somem forças para aumentar a participação feminina nos próximos pleitos, aprimorando a qualidade da democracia e um ambiente mais diverso e representativo em prol do bem-estar de toda a população estadual.

