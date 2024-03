Alianças mudam o cenário da disputa para prefeitura em Nova Andradina em outubro

O anúncio da nomeação da ex-deputada Dione Hashioka (Podemos), como secretária- -adjunta da pasta da Educação e, consequentemente, a saída dela da disputa para prefeitura de Nova Andradina em 2024, está sendo considerada uma manobra política de sucesso, dentro do jogo político no Estado e muda completamente o quadro da disputa no município.

Dione, despontava nas pesquisas como o nome favorito para vencer a corrida eleitoral pela cadeira do executivo municipal em Nova Andradina. Em segundo lugar, as pesquisas apontavam o pré-candidato do PSDB, Dr. Leandro Fedossi, que vinha seguido de longo pelos outros nomes cogitados para concorrer.

Além disso, a retirada dos Hashioka, consolida uma costura política entre o PSDB e o atual prefeito Gilberto Garcia (PL), que confirmou que já está certo uma união entre o seu grupo político com o pré-candidato do PSDB, o presidente da Câmara e presidente do diretório Municipal, o vereador Dr. Leandro Fedossi (PSDB).

“Com a saída do grupo dos Hashioka da disputa, nós caminhamos para consolidar aliança numa composição de chapa com o PSDB. Nós vamos caminhar juntos. O que nós temos conversado? O que tiver melhor na pesquisa vai de pré-candidato a prefeito e o outro vai de pré-candidato a vice-prefeito, explicou o prefeito atual, Gilberto Garcia (PL). Para compor essa chapa, o prefeito declarou que tem duas opções para indicar, o seu secretário de infraestrutura, Júlio César e Hernandez Ortiz (Secretário de Saúde). A definição de qual dos dois irá compor a chapa, também, virá do resultado de pesquisas.

Apesar de certa a união com o prefeito Gilberto Garcia (PL), uma questão ainda não está definida, se ele permanece ou não no PL. Especula- -se nos bastidores, que Gilberto Garcia, poderá migrar para um partido aliado ao governo do PSDB. No entanto, até o momento o prefeito não fez nenhuma declaração nesse sentido.

O pré-candidato do PSDB, Dr. Leandro Fedossi também confirma a aliança com o grupo de Gilberto Garcia para as eleições de outubro. Na sua avaliação, a disputa será como sempre acirrada e terá como diferencial a formatação de candidaturas encabeçadas por novas lideranças, o que ele considera positivo.

“Vemos um cenário propício para novas lideranças surgirem em Nova Andradina. Mas, novas alianças aliadas, principalmente, ao governo do Estado. Eu, como presidente do diretório do PSDB, nós tivemos aí uma conjuntura com o atual prefeito. Eu fui eleito na oposição e depois disso, em conversa com o ex-governador Reinaldo Azambuja, nós acabamos trabalhando para ter essa união da prefeitura com o governo do Estado e vieram mais de R$180 milhões de recursos para o município, durante o governo do Azambuja. Um dos melhores governos para Nova Andradina”, declarou.

Dr. Leandro disse, que a expectativa agora, é ver como ficarão as novas pesquisas de intenções de votos. “Vamos ver como vão ficar as novas pesquisas, tirando o casal Hashioka do cenário. Como o povo vai receber essa mudança”, disse o pré-candidato.

Quanto a fazer outras alianças, o pré-candidato diz que o momento é de manter abertas as conversas políticas, com o objetivo de fazer a maior coalização política possível. “A gente tem uma boa relação com todos os partidos. A gente procura ser muito democrático com relação aos partidos”, disse. O tema principal na sua pré-campanha será: “Por uma Nova Andradina cada vez melhor”.

No total, Nova Andradina poderá ter entre cinco e seis pré-candidatos a prefeito, nas eleições 2024. Além dos nomes já citados, são cotados como pré-candidatos: o vice-presidente da Câmara, vereador Arion Aislan (PL), o coordenador da Cogecom (Coordenadoria Geral de Comunicação) e ex-vereador por dois mandatos, Vicente Lichoti (PCdoB-Federação PT/ PV/PcdoB),o ex-vereador Marião da Saúde, vereador Fábio Zanata (MDB), vice-prefeito Milton Sena (PDT).

Como pré-candidato a prefeito, Vicente Lichoti, quer devolver, em primeiro lugar, a autoestima da população. “Como pré-candidato quer resgatar a autoestima do povo. O nova-andradinense perdeu a capacidade de sonhar uma cidade melhor e, tudo isso passa por uma economia verde, industrialização sustentável, geração de emprego e renda como a atração de novos empreendimentos externos, enfim, uma saúde mais ampliado e transparente, políticas de cultura aliadas a educação de base, entre outras prioridades”, declarou.

Distante cerca de 300 KM da Capital, Nova Andradina está localizada na região sudeste de Mato Grosso do Sul. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município possui 48,6 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 3,1 bilhões de reais, sendo que 33,8% do valor adicionado advém dos serviços, na sequência aparecem as participações da agropecuária (32,3%), da indústria (20,5%) e da administração pública (13,3%). Com esta estrutura, o PIB per capita de Nova Andradina é de R$ 55 mil.

De acordo com o TRE-MS, a cidade possui, 35.623 eleitores, sendo 17.013 homens e 18.610 mulheres. Quanto a escolaridade: 1.620 eleitores são analfabetos, 3.558 (Lê e Escreve), 9.984 possuem o ensino Fund. Incompleto, 2.115 possuem o Fund. Completo, 6.327 possuem o médio incompleto, 7.138 médio completo, 1.580 o ensino superior incompleto e 3.301 superior completo.

