Páscoa deve movimentar R$ 338 milhões em MS

A movimentação econômica da Páscoa deste ano deve totalizar R$ 338,92 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS) e o Sebrae/MS, com aumento de 26% no montante total em relação a 2023.

De acordo com a pesquisa, desse valor, R$ 152,28 milhões serão destinados à compra de presentes, com gasto médio de R$ 173,72, enquanto as comemorações devem somar R$ 186,64 milhões, com gasto médio no valor de R$ 205,02. A pesquisa mostrou ainda que 56,53% pretendem presentear nesta Páscoa e 60,11% comemorarão a data. Sobre as comemorações, 89,13% farão reuniões com amigos e familiares.

“São dados muito animadores para o comércio, incluindo supermercados, lojas de chocolates, pequenos empreendedores que investem nesse período na confecção de doces, peixarias, além dos restaurantes e demais segmentos que acabam lucrando mais nesse período. É importante que o empresário esteja atento aos fatores que mais contam na definição de compra. Mais de 80% querem desconto para pagamento à vista e 66% querem que o recheio do ovo de chocolate seja valorizado”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Sobre as compras, a opção de presente é preponderantemente ovos de páscoa, apontados por 82,55%, seguidos dos bombons (23,18%), ovos caseiros (17,71%) e cesta de chocolate (2,65%). Filhos e cônjuges são os principais presenteados, perfazendo 59% e 22%, respectivamente. Depois vêm os sobrinhos/afilhados (21%), a própria pessoa (19%) e outros (17%).

“Com essa expectativa de movimentação financeira, o empresário pode aproveitar para garantir um bom faturamento. Algumas dicas para isso são: decorar o estabelecimento com temas de Páscoa para atrair clientes e criar um ambiente festivo, utilizando elementos como coelhos, ovos e flores. Outra dica é utilizar as redes sociais, anúncios on-line e materiais impressos para promover os produtos e ofertas, destacando as promoções. Também é importante oferecer opções para todos os públicos, como produtos sem glúten ou lactose e veganos. O empresário pode oferecer diversas opções de compras, como no formato on-line, entrega em domicílio ou retirada na loja, e diversas opções de pagamento. Por fim, ter um atendimento excepcional com o cliente garante a satisfação e o incentiva a retornar no futuro”, destaca o analista- -técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1981 pessoas entre os dias 27 de fevereiro e 03 de março, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95%.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram