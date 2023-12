PSDB decide que terá candidato a prefeito em Dourados

Em decisão unânime em assembleia PSDB anunciou que terá candidatura própria à prefeitura de Dourados nas eleições do ano que vem. O posicionamento foi tomado em reunião realizada pelo Diretório Municipal da sigla na noite de sexta-feira (2/6), em sua sede. Sendo que o partido já tem como pré-candidatos três parlamentares: deputado federal Geraldo Resende e deputados estaduais Lia Nogueira.

Nas eleições de 2020, o partido abriu mão da candidatura própria e se uniu ao DEM, que lançou Barbosinha – atualmente no PP – na disputa com Alan Guedes (PP). Já em 2016 a candidatura própria do PSDB à prefeitura veio com Geraldo Resende, porém, Délia Razuk acabou saindo vitoriosa daquele pleito.

