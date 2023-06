Alan Guedes e autoridades lutam pela inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã na Ferrovia Malha Oeste

Na última sexta-feira (2), o Prefeito Alan Guedes marcou presença em uma audiência pública na Câmara Municipal de Ponta Porã, em defesa da inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã nos estudos de relicitação da ferrovia Malha Oeste. A discussão foi promovida pelo deputado Pedrossian Neto (PSD), em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e teve como objetivo informar a população e as autoridades locais sobre o assunto.

Durante o evento, o Prefeito destacou a importância desse diálogo com o município e manifestou o apoio de Dourados ao movimento. Ele ressaltou que a cidade é responsável pela maior parte da produção de soja e milho da região, e que a reativação do ramal se faz necessária para escoar cargas importantes, como carnes, grãos, minério de ferro e celulose. O projeto é de interesse direto da região, já que o trecho em questão é o mais produtivo do Estado.

O deputado Pedrossian Neto também reforçou a importância da inclusão do ramal de 350 km nos estudos da relicitação da Malha Oeste. Ele destacou que essa é uma luta de todos os sul-mato-grossenses por um estado mais próspero. Com mais de 11 milhões de toneladas de produtos, como soja, milho e cana, é fundamental que o ramal seja considerado nesse processo.

Uma proposta discutida durante a audiência é a realização de uma marcha dos prefeitos das cidades por onde a ferrovia passa. A intenção é que, juntamente com o governador Eduardo Riedel, seja entregue uma carta ao Governo Federal e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), enfatizando que o Estado de Mato Grosso do Sul não aceitará a licitação da Malha Oeste sem a inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã.

Diversas autoridades estiveram presentes na audiência, entre elas o ministro de carreira diplomática do ministério das relações exteriores, João Carlos Parkinson, os deputados estaduais Roberto Hashioka e Renato Câmara, o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, o presidente da câmara de Ponta Porã, Candinho Gabinio, o secretário de governo e comunicação, Fábio Caffararena, e os representantes do Paraguai, Roberto Abbate, governador do departamento de Amambay, e Zulma Dominguez de Cazal, governadora de Concepción.

A união dessas autoridades e a mobilização da população demonstram a importância desse tema para o desenvolvimento da região, e reforçam o compromisso em garantir que o ramal Campo Grande-Ponta Porã seja considerado nos planos de relicitação da ferrovia Malha Oeste.

