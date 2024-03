PSDB confirma Eduardo Campos como pré-candidato em Ponta Porã

Com a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, a direção regional do PSDB em Mato Grosso do Sul confirmou a pré-candidatura do atual prefeito Eduardo Campos nas eleições municipais de outubro deste ano.

Eduardo Campos falou da responsabilidade da sua gestão, da empatia com a população e a vontade de fazer cada vez mais. “É possível fazer mais porque Ponta Porã sempre escolheu amigos como grandes parceiros”, disse, ressaltando o trabalho que foi feito pelos ex-prefeitos Flávio Kayatt e Hélio Peluffo e todo apoio do ex-governador Reinaldo Azambuja e dos deputados Paulo Corrêa e Mara Caseiro.

O presidente regional do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, seguiu no mesmo tom. “Ponta Porã é uma cidade em pleno desenvolvimento porque tem um gestor como o Eduardo Campos, capacitado e que dá sequência ao trabalho que foi feito pelo Flávio Kayatt e pelo Hélio Peluffo. Vivemos numa democracia e é normal que surjam adversários, a pluralidade é importante, mas política se faz somando, não dividindo ou subtraindo. A cidade avançou com as boas gestões e é preciso dar continuidade, claro que vão aparecer aqueles que vão oferecer sonhos, mas é preciso ter cuidado para não transformar sonhos em pesadelos”, destacou Azambuja.

Em seu discurso inflamado de apoio à pré-candidatura de Eduardo Campos, Reinaldo Azambuja destacou o compromisso e companheirismo de longa data do atual prefeito. “Sempre esteve junto com o grupo político que fez Ponta Porã avançar. O Eduardo é um prefeito que atua sempre com ética, decência e transparência. Na gestão pública não tem milagres e só com trabalho sério é possível melhorar a vida das pessoas”, afirmou.