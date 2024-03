Com Lei da Anistia, processos para regularização de imóveis na Capital quadruplicam

Sancionada em janeiro de 2023, a Lei Complementar nº 476, conhecida como Lei da Anistia para regularização de imóveis, durante um ano de vigência, trouxe superlotando a fila de solicitações na Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana). Antes, cerca de 800 processos foram protocolados na Central do Cidadão, mas de janeiro a dezembro do ano passado, 3.522 processos foram abertos.

A lei foi aprovada para que uma ou mais edificações possam ser regularizadas no mesmo lote, estando localizadas na zona urbana da cidade. Para ser beneficiado, o proprietário e o profissional habilitado para a regularização deverão atestar a conclusão da obra e que a mesma apresente condições mínimas de habitabilidade, higiene, segurança de uso e estabilidade; ser de alvenaria ou de material convencional; não estar localizada em logradouros ou terrenos públicos; estar edificada em lote que satisfaça as exigências da Lei Federal n.6.766 no tocante à metragem mínima; que não possua fossa séptica e ou sumidouro executado no passeio público (calçada) e que tenha pé direito mínimo de 2,10 m.

Desde a morte do pai, com a residência no processo de inventário, a secretária Mirian Gomes da Silva, de 66 anos, iniciou os trabalhos para deixar o imóvel dentro do que é exigido. Contratou engenheiro, investiu em material de construção, reparos e até uma pessoa interessada na compra estava engatilhada, mas o que duraria 60 dias já superou os 365.

“Eu entendo a importância da Lei da Anistia, mas acredito que precisa de mais fiscais ou servidores para concluirmos essa fila. Eu investi tempo e dinheiro para cumprir com as obrigações que exigem, o interessado na casa hoje paga um valor irrisório de aluguel, mas não consigo concluir a venda pela falta de fiscalização no que eles mesmo pediram. Sempre que tenho que renovar a autorização escuto as pessoas reclamando, pois está atrasando os trabalhos de corretores e engenheiros”, expôs Mirian.

Ao jornal O Estado, a Semadur esclareceu que a abertura de processos é totalmente via digital e possuem algumas etapas de homologação para a verificação do cumprimento de obrigações previstas na Legislação urbanística, até que seja possível a emissão da Carta de Habite-se. Essa tramitação consiste em: a triagem dos documentos mínimos; a pesquisa relacionada aos dados Cadastrais do imóvel; a vistoria pelo Auditor Fiscal e por fim, a aprovação do projeto e emissão da Carta de Habite-se. Em todas estas tramitações, podem ocorrer retrabalhos por não atendimento do que a Legislação Urbanística determina.

“Destacamos que desde a vigência da Lei já foram vistoriados mais de 1.800 imóveis pelos Auditores. E que anteriormente à Lei de Anistia, em média, era realizada a abertura de 800 processos solicitando a regularização das construções. Com o advento da Lei de Anistia, somente em 2023, foram protocolados 3.522 processos, ou seja, um número mais de quatro vezes superior à média, ocasionando uma sobrecarga em toda a sequência de tramitação destes processos dentro da Semadur”, reforçou.

Outro ponto destacado é a reestruturação de auditores dentro do quadro da Semadur, pois a fiscalização e a tramitação dos processos não poderão, em hipótese alguma, comprometer a expedição de Alvarás e de Cartas de Habite-se das novas edificações. Ou seja, as novas residências que estão entrando para venda entram em um outra “fila de espera” para regularização.

Por Kamila Alcântara

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.