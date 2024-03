Libertadores sorteia fase de grupos com sete brasileiros

Cerimônia acontece nesta segunda; primeira rodada acontece mês que vem

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores acontece nesta segunda-feira (18), às 20 h (de MS), em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), e já tem os potes definidos. Os jogos da primeira rodada começam dia 3 de abril e termina em 29 de maio.

Ao todo, sete times brasileiros conhecerão seus grupos e adversários. São eles: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Desses, apenas o Botafogo precisou passar pelas fases 2 e 3 e deixou para trás Aurora (BOL) e Red Bull Bragantino.

As 32 equipes serão divididas em quatro potes, montados de acordo com o ranking publicado pela Conmebol em dezembro de 2023. O Fluminense, atual campeão da principal competição continental, será, obrigatoriamente o cabeça de chave do Grupo A, como determina a regra do sorteio.

As outras cabeças de chave serão definidas entre os times do Pote 1, que contém as melhores equipes de acordo com ranking da Conmebol divulgado em dezembro de 2023.

De acordo com o regulamento, times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos. Só serão aceitos dois clubes de um mesmo país na mesma chave apenas se um deles vier da terceira fase.

– Veja todos os potes:

Pote 1: Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Grêmio (BRA), Peñarol (URU), São Paulo (BRA), LDU (EQU).

Pote 2: Atlético-MG (BRA), Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Junior (COL).

Pote 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL) e Talleres (ARG)

Pote 4: Caracas (VEN), Liverpool (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Botafogo (BRA), Palestino (CHI), Nacional (URU) e Colo-Colo (CHI)

– Sul-Americana

O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024 está marcado para o próximo dia 18. Os potes e os participantes da etapa do segundo torneio mais importante da América do Sul estão praticamente definidos.

Dos oito cabeças de chave, quatro são brasileiros. Internacional, Corinthians, Cruzeiro e Athletico-PR estarão no pote mais pesado da competição e vão fugir, por exemplo, do Boca Juniors. A divisão dos potes foi feita através do ranking da Conmebol.

Além do quarteto do pote 1, o Brasil também terá como representantes o Fortaleza no pote 2, o Cuiabá no pote 3 e o Bragantino no pote 4. Vale lembrar que apenas o time do interior paulista pode cair em um grupo com outro brasileiro, já que vem da terceira fase da Pré-Libertadores.

A fase de grupos da Copa Sul-Americana será realizada entre os dias 3 de abril e 29 de maio. Apenas os líderes de cada chave avançam de forma direta para as oitavas de final. Os times que terminarem na segunda colocação terão que enfrentar nos playoffs os terceiros colocados vindos da fase de grupos da Copa Libertadores. (com Lorenzo Meyer/olympics.com)

