PSB de Campo Grande realiza encontro com mais de trinta pré-candidatos a vereador e vereadora

À frente do projeto político do PSB de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal da Capital e do Diretório Municipal do partido, destacou a composição da chapa de pré-candidatos a vereador e vereadora. Segundo Carlão, o partido já possui mais de trinta nomes como pré-candidatos a vereador pelo PSB, que realizaram evento de formação e organização esta semana que reuniu também o presidente estadual do PSB-MS, deputado Paulo Duarte, o pré-candidato a prefeito, deputado federal Beto Pereira, do PSDB, e Thiago Gonçalves, representante do PSDB.

“Estivemos reunidos num encontro de formação com as lideranças que vão concorrer às eleições de vereador em nossa chapa. São profissionais da educação, lideranças sindicais, empresários, jovens, lideranças de Conselhos Estaduais, artistas, líderes comunitários, líderes da causa animal, esportistas, trabalhadores da cultura e comerciantes. Todos empolgados para as eleições e dispostos a fazer a diferença na Câmara”, disse Carlão, esclarecendo que os pré-candidatos Poppi e Professor Carlão do Instituto Sangue Bom, também fazem parte do chapa, mas não puderam comparecer à reunião.

Carlão também reafirmou que já está definido o apoio do PSB de Campo Grande ao pré-candidato Beto Pereira para a Prefeitura, reforçando que o partido vai compor com participação administrativa, como protagonistas do processo. “Vamos participar ativamente da campanha majoritária e para isso estamos nos organizando e formando nossa militância. Estou otimista de que vamos ter de dois a três vereadores da Câmara e que estamos no melhor projeto para Campo Grande”.

O partido vai realizar a Convenção Municipal no fim do mês de julho para deliberação sobre coligações partidárias, na qual será feita a discussão, aprovação e nome(s) da(s) coligação; escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito; escolha dos candidatos a Vereadores; sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereadores e outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Com informações da assessoria de comunicação.

