Com pouco mais de um mês operando, CISV já auxiliou na recuperação de mais de 15 veículos

Operando oficialmente desde o dia 9 de maio, o CISV (Centro integrado de Segurança Viária) do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) já auxiliou na recuperação de mais de 15 veículos e muitos outros estão em monitoramento. São casos de clonagem, veículos furtados e roubados e também veículos ligados ao tráfico de drogas.

Com um trabalho conjunto de inteligência de Agentes do Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, FICCO-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul) e forças de segurança federal e municipais, os veículos são identificados, monitorados abordados.

Foi o que aconteceu no último dia 11 de junho com um HB20 Preto 2018 / 2019 que estava sendo rebocado em cima de um caminhão guincho na cidade de Ponta Porã-MS e estava com registro de roubo no dia 4 de maio na cidade de São Paulo – SP.

O outro caso aconteceu no dia 12 de junho na cidade de Amambai, quando um veículo Toyota / Hilux SW4 Prata com 5 ocupantes, sendo um menor de idade, foi abordado pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviário (BPMRv) e conversado separadamente com os ocupantes para saber o motivo da viagem, cada um falou um motivo.

Na vistoria feita no veículo foi constatado que o tanque de combustível tinha sido retirado recentemente. Os policiais levaram o veículo a uma oficina mecânica que ao retirar o tanque encontraram 49 kg de cocaína divididos em 45 tabletes.

No dia 14 de junho um veículo Corsa Wind Vermelho 1999 foi recuperado circulando na região central de Sidrolândia. O veículo possuía registro de furto feito no dia 21 de janeiro na mesma cidade.

No dia 15, também em Ponta Porã, a Polícia Militar, juntamente com o serviço de inteligência do Detran-MS recuperaram um veículo Fiat Toro Marrom com registro de roubo na cidade de Poa (SP) no dia 11 de setembro de 2023.

O veículo estava com a placa clonada e ao verificar o chassi do veículo, os policiais militares constataram que se tratava de um veículo clonado e ainda no dia 15 em Naviraí, e outra Fiat Toro Branca estava trafegando na cidade de Naviraí quando abordada por policiais militares, que receberam a informação do Serviço de Inteligência do Detran-MS que possuía registro de roubo e furto, foi constatado que o veículo tinha sido recuperado no Paraná e entregue ao proprietário que estava dirigindo, mas não havia sido dado baixa.

Diante disso, o proprietário e veículo foram levados à delegacia para que fazer a baixa nos sistemas.

