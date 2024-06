Mais de 300 serviços: Mutirão Todos em Ação chega neste sábado ao Jardim Noroeste

O bairro Jardim Noroeste será o próximo a receber o programa itinerante “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você”, em 2024. O evento será realizado no sábado, dia 22 de junho, das 8h às 13h, na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi, na rua Dois Irmãos, 291. Serão mais de 300 serviços oferecidos gratuitamente para a população em diversos segmentos.

A prefeita Adriane ressalta que o objetivo do Mutirão é aproximar a população dos atendimentos prestados pelo poder público. “A Prefeitura se uniu ao Mutirão para levar o máximo de serviços possíveis para os moradores que mais necessitam, sem que eles precisem sair da sua região”, ressalta.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) vai oferecer 700 senhas para atendimento de renegociação de dívidas e cadastros habitacionais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o Cadastro Único (CADÚnico), além de oficinas de geração de renda, designer de sobrancelhas, esmaltação e pintura facial.

Quem passar pelo evento, poderá levar para casa verduras e legumes manipulados pela Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) fará triagem e atendimento pediátrico. A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) fará atendimento para os microempreendedores individuais.

