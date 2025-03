Próximo presidente da União das Câmaras será definido nesta semana

Duas chapas disputam a direção da entidade que tem atual presidente há mais de 10 anos

Acontece nesta terça-feira (2), a eleição que irá escolher a próxima diretoria da UCVMS (União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul). Concorrem aos cargos da presidência os vereadores Jeovani Vieira (PSDB – Jateí) com o Sérgio Nogueira (PP- Dourados) como vice, e concorrendo na oposição está Daniel Júnior (PP- Dourados) com Junior Coringa (MDB – Campo Grande), como vice. Os vencedores vão administrar a instituição pelo período coincidente do mandato legislativo no próximo quadriênio.

A UCVMS tem apenas 29 Câmaras filiadas que devem votar na eleição. Jeovani Vieira dos Santos comanda a União das Câmaras de Vereadores de MS há mais de 10 anos. “Quero continuar presidente para poder servir os vereadores”, declarou nas redes sociais.

Já o vereador de Dourados, Daniel Júnior (PP), é apontado como favorito após conseguir apoio do governador Eduardo Riedel (PSDB); os ex-governadores Reinaldo Azambuja (PSDB) e André Puccinelli (MDB), além da senadora Tereza Cristina (PP) e da cúpula da Assembleia Legislativa (ALMS), liderada por Gerson Claro (PP). “A União das Câmaras precisa ser apoio real, escuta de verdade, presença constante. Não é sobre uma cadeira em Campo Grande, é sobre os 79 municípios unidos”.

Com Junior Coringa como vice, uma das propostas do vereador é transformar a União das Câmaras em um formato parecido com o da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), para que nas demais eleições, todas as Câmaras participem, o que deve ser acatado em Assembleia Geral, “com compromisso de quem ganhar, chamar todas as Câmaras do Mato Grosso do Sul para fazer parte da Mesa Diretora”, afirmou Coringa

Para participar da eleição é necessário que as Câmaras Municipais filiadas estejam em dia com suas obrigações legais com a associação e em condições legais de votarem.

Atualmente a entidade passa por um revés, devido a irregularidades na prestação de contas de 2021, inadimplência, inclusive com uma dívida de IPTU que chega a R$ 60.947 mil, uma denúncia foi feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, através do promotor Gevair Ferreira, apontando dívidas totais de R$ 164 mil em pagamentos. O caso está sob análise da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande que aceitou denúncia contra Jeovani Vieira.

A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) convocou os associados para a eleição da diretoria o dia 02 de abril de 2025 em sua sede, situada na avenida Hiroshima, nº 1561, bairro Carandá Bosque II, Campo Grande.

Serão escolhidos, presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, Secretário-Geral, 1º Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, Diretoria de Patrimônio, Diretoria de Saúde, Diretor de Eventos, Diretor de Relações-públicas, Diretor De Esportes, Diretor de Assistência Social, Diretor de Assuntos Municipais, Diretor de Assuntos Especiais, Diretor de Obras, Suplentes de Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Fiscal Suplente.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram