Homem é preso após atirar e ameaçar o dono de estabelecimento, na Av. Tamandaré

Luiz Carlos Sena Dias, de 40 anos, foi preso na noite de sábado (29) após atirar contra uma conveniência e ameaçar de morte o proprietário do estabelecimento. O incidente ocorreu na Avenida Tamandaré, no Bairro Vila Nasser, em Campo Grande, e a prisão aconteceu após uma perseguição policial.

O boletim de ocorrência relata que a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de disparo de arma de fogo, informando que o suspeito estava em uma Volkswagen Saveiro de cor vinho. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o veículo na Avenida Capital, mas ao perceber a presença da viatura, o motorista fugiu, sendo seguido até a Rua Maranhão, onde Luiz Carlos foi finalmente abordado.

No carro, estavam também sua namorada e sua mãe, mas, durante a abordagem, não foram encontrados armamentos. No depoimento, suspeito admitiu ter disparado dois tiros contra o comércio e alegou que descartou a arma em um matagal nas proximidades.

A vítima contou à polícia que o conflito começou quando a namorada de Luiz Carlos entrou na conveniência pedindo ajuda para chamar um carro de aplicativo. Enquanto o comerciante mexia no celular dela, o suspeito apareceu e tentou tomar o aparelho. Diante da recusa do empresário, o autor derrubou um baleiro de vidro e máquinas de cartão, antes de puxar a mulher e deixar o local. Aproximadamente dez minutos depois, ele retornou ao estabelecimento, fez ameaças de morte ao comerciante e afirmou que já havia matado três pessoas e que não hesitaria em matar a quarta.

Pouco tempo depois, o suspeito voltou ao local e disparou dois tiros contra o portão lateral da conveniência, fugindo em seguida. A polícia encontrou uma cápsula e um projétil danificado no local, provavelmente de calibre .22. Com base nas informações de Luiz Carlos, foram feitas buscas no matagal, e a arma foi localizada posteriormente por uma guarnição da Rotac (Rondas Táticas da Capital).

O suspeito foi conduzido à delegacia algemado e autuado em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo, ameaça, dano e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O veículo foi deixado no estacionamento da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e a chave foi entregue à sua namorada.