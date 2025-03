Mulher é presa por abandono de incapaz e embriaguez após esquecer filha em pagode

Na madrugada deste domingo (30), uma mulher de 40 anos foi detida em Campo Grande, no Jardim Aeroporto, por abandono de incapaz e embriaguez. Ela saiu para um evento de pagode com suas duas filhas, de 5 e 3 anos, e acabou “esquecendo” uma delas no local. O caso foi registrado pelo filho mais velho.

O jovem, que estava trabalhando no momento, contou à polícia que a mãe saiu com suas irmãs para o evento e, por volta da meia-noite, retornou para casa embriagada, trazendo apenas a filha mais nova, de 3 anos. Ela não soube informar o paradeiro da outra criança. Diante da situação, a polícia foi chamada, e todos foram levados para a delegacia.

Por volta das 3h da manhã, enquanto estavam na delegacia, o irmão recebeu uma ligação de sua tia, informando que a menina havia sido levada por um amigo da família. Esse homem teria levado a criança para a casa da mãe, mas como não havia ninguém lá, ele a deixou na casa da tia. O filho esclareceu que o homem é um amigo de longa data da família e que costuma cuidar da menina.

Ainda sob o efeito do álcool, a mãe afirmou à polícia que acreditava que a filha estava na casa do amigo. Tentativas de contato com o homem foram feitas pela polícia, mas as ligações não foram atendidas.

O caso segue sendo investigado.