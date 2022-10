Três Lagoas Sport Club e Serc se enfrentam neste domingo

Três Lagoas Sport Club e Serc, de Chapadão do Sul, abrem o Campeonato Estadual Feminino, às 10h, no Estádio Municipal “Benedito Soares da Mota – Madrugadão”, em três Lagoas. A competição conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL).

Conforme foi definido pelos dirigentes, a competição é dividida em dois grupos, com partidas de ida e volta, onde o líder de cada grupo avança para a disputa do título. Diferente das outras edições, neste ano, o Estadual Feminino não será disputado em apenas um final de semana, o que já poderá melhorar o nível da competição.

Neste ano, são 6 equipes divididas em dois grupos, sendo: Grupo A: SERC (Chapadão do Sul), EC Comercial (Campo Grande) e Três Lagoas SC (Três Lagoas). No Grupo B: Operário FC (Campo Grande), Corumbaense FC (Corumbá) e Seinter (Dois Irmãos do Buriti). A final está marcada para acontecer dia 20 de novembro em Campo Grande.

O primeiro jogo, entre Serc e Três Lagoas Sport Club será válido pelo grupo A. O Estadual tem o Operário como atual campeão e Comercial como maior vencedor, com 6 taças. As novidades desta temporada são as presenças de Três Lagoas, Corumbaense e Seinter.

