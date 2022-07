Propaganda eleitoral já tem data marcada para começar

Uma das principais armas de publicidade da campanha eleitoral, as propagandas eleitorais na TV e no rádio iniciará no dia 26 de agosto e pretende auxiliar na divulgação das propostas de cada candidato.

A divisão de tempo de cada candidato se dá através dos partidos que tenham maioria de eleitos nacionalmente, e sendo assim Lula, Bolsonaro e Luciano Bivar são os três primeiro que contarão com mais tempo para aparecerem e exporem suas propostas. Em seguida aparece Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante e Agir) e Felipe D´ávila (Novo).

Os minutos reservados ao horário eleitoral são distribuídos da seguinte forma: 90% são proporcionais ao tamanho da bancada de deputados do partido eleita em 2018 ou chapa dos candidatos, e os 10% restantes são repartidos de forma igualitária.

Às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, os candidatos à Presidência terão 25 minutos por dia, divididos em duas janelas, para a exibição de suas propagandas na TV e no rádio. O tempo é distribuído entre os candidatos. As propagandas dos candidatos aos demais cargos são exibidas nos horários eleitorais dos demais dias da semana.

O horário eleitoral gratuito será exibido às 13h e às 20h nos canais de televisão. Nas emissoras de rádio, as exibições são feitas às 7h e às 12h.