Cerimônia de inauguração do Parque dos Poderes ocorre na manhã desse sábado

A cerimônia de entrega da revitalização do Parque dos Poderes começou hoje (30) às 9h na Governadoria. O complexo passou por recapeamentos nas vias, revitalização nos pontos de ônibus, calçadas, estacionamentos e canteiros centrais, além da construção de estações de ginásticas e pistas de ciclismo e caminhada.

Com o evento de inauguração, o trânsito na via precisou de alterações. Os dois sentidos no trecho que vai da Governadoria até a SED (Secretaria de Estado de Educação) estão interditados até o final da manhã de hoje.

A circulação de pessoas a pé, em bicicletas ou outros meios de transporte esportivos, como patinetes e skates, está liberada.

O Governo do Estado utilizou cerca de R$ 20 milhões para a revitalização do Parque dos Poderes.

