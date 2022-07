PDT oficializa 30 candidatos com participação virtual de Ciro Gomes

O PDT realizou sua convenção na noite da última sexta-feira na Capital e contou com a participação virtual de Ciro Gomes que enfatizou a necessidade da reorganização do partido para este próximo pleito.

O evento contou com participação virtual do candidato à Presidência pelo partido, Ciro Gomes, que falou brevemente: “Queria muito estar pessoalmente nessa hora de reorganização no MS. É muito importante eleger deputados federais e estaduais do nosso partido”, pontuou Ciro.

O partido oficializou 23 candidatos a deputado estadual e 7 para federal em Mato Grosso do Sul e não revelou ainda com quem caminharão para Governo do Estado.

Segundo o presidente regional do partido, Marcelo Panella a expectativa é eleger pelo menos três deputados estaduais.