Projeto quer dar nome de Emigdio Antonio Sandri a trecho da MS-380 em Ponta Porã

Proposta apresentada na Assembleia Legislativa prevê denominação oficial da rodovia que liga o município à BR-463

O deputado estadual Gerson Claro apresentou projeto de lei, em coautoria com o deputado estadual Marcio Fernandes, para denominar como Emigdio Antonio Sandri o trecho da rodovia MS-380 que liga a sede de Ponta Porã à BR-463, em Mato Grosso do Sul.

A proposta tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e tem como objetivo oficializar a denominação do trecho rodoviário, registrando o nome de um morador que construiu sua trajetória no município e manteve vínculo com a comunidade local.

Segundo o autor da proposta, a iniciativa busca reconhecer pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da região e deixaram legado para a sociedade sul-mato-grossense.

“É uma forma de preservar a memória de quem ajudou a construir a história da nossa gente e das nossas cidades. A denominação de um trecho de rodovia também simboliza o reconhecimento público a essas trajetórias que marcaram a comunidade”, afirmou Gerson Claro.

O projeto estabelece que o trecho da MS-380 entre Ponta Porã e a BR-463 passe a ter oficialmente o nome de Emigdio Antonio Sandri, caso a proposta seja aprovada pelos parlamentares e sancionada pelo governo estadual.

