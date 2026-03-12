Homem é preso por criação irregular de porcos e aves em área urbana no São Conrado em Campo Grande

Animais eram mantidos em condições inadequadas em imóvel no bairro São Conrado; Moradores denunicaram forte odor e descarte irregular de dejetos

Na manhã desta quinta-feira (12), a criação irregular de animais em uma residência no bairro São Conrado terminou com a prisão de um homem de 43 anos, em Campo Grande. No local, porcos, galinhas e patos eram mantidos em condições consideradas inadequadas, o que gerava forte odor e transtornos para moradores da região.

A situação veio à tona após denúncias apontarem a presença dos animais em uma área urbana. Equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) foram até o imóvel e constataram problemas sanitários no local.

De acordo com a polícia, os dejetos dos porcos eram descartados de forma irregular na rede de esgoto, enquanto resíduos das aves estavam espalhados pelo terreno, aumentando o mau cheiro e o risco de contaminação ambiental.

A criação de animais para abate dentro da área urbana é proibida pela legislação municipal, que estabelece normas sanitárias e ambientais para evitar riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

Durante a ação, foram apreendidos 15 galinhas, três patos e seis porcos. A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) foi acionada para avaliar a situação e deve adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo possível aplicação de multa. Já o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ficou responsável pelo recolhimento dos animais.

A Coordenadoria-Geral de Perícias também esteve no local para realizar levantamentos técnicos. O morador foi autuado em flagrante por poluição ambiental e acabou liberado após pagar fiança equivalente a um salário mínimo.