Dupla foragida da Justiça é encontrada em salgaderia e acaba presa em Três Lagoas

Homens procurados por crimes em São Paulo foram localizados em estabelecimento comercial; um deles tentou usar a identidade do irmão para escapar

Na manhã desta quinta-feira (12), dois homens considerados foragidos da Justiça foram encontrados em uma salgaderia na Rua Yamaguti Kankit, em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul. A dupla era procurada após fugir do sistema prisional do São Paulo.

Um dos detidos, de 32 anos, conhecido como “Grilo”, tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Araçatuba (SP). No momento da abordagem, ele tentou se passar pelo próprio irmão para evitar a identificação, mas acabou sendo reconhecido.

O outro homem, de 47 anos, também era procurado e possuía mandados de prisão expedidos pelas comarcas de Bauru (SP) e Três Lagoas (MS). As condenações somam mais de 17 anos de prisão. Conforme informações levantadas, ele tem histórico de envolvimento em roubos nos dois estados e teria participado, em 2019, de um assalto que teve grande repercussão em Três Lagoas.

Após serem localizados, os dois foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac), onde permaneceram à disposição da Justiça.

As autoridades reforçam que a colaboração da população pode ajudar na localização de pessoas procuradas e no esclarecimento de crimes. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp (67) 99991-6698, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

