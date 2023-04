Deputado Rafael Tavares solicita informações sobre contratos da MS-360

O deputado Rafael Tavares (PRTB), solicitou ao governo do Estado, os contratos de prestação de serviços das concessionárias que administram a rodovia MS-306. A iniciativa veio após reclamações, realizada por populares durante fiscalizações realizadas nas regiões da cidade de Costa Rica, Cassilândia e de Chapadão do Sul.

Durante sessão realizada na última terça-feira na Assembleia Legislativa do MS (ALEMS), o deputado relatou, na tribuna, que tem recebido muitas reclamações da população local, relatando “estradas cheias de buracos”, falta de segurança e aumentos dos pedágios cobrados pelas administradoras.

O parlamentar solicitou ao governador, Eduardo Riedel, cópia integral do contrato administrativo de concessão para exploração das rodovias estaduais, cópia do edital de abertura de licitação, bem como a justificativa de escolha da concessionária vencedora, os aditivos contratuais de todo período de concessão à empresa, levantamento do número de acidentes durante todo o período do contrato de concessão à empresa e os critérios utilizados para reajustes de tarifas.

