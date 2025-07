Projeto que prevê recurso a fundos estaduais será votado nesta terça-feira

Quatro propostas estão pautados na Ordem do Dia da primeira sessão ordinária do mês, que acontecerá nesta terça-feira (1) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Entre as propostas, está a que prevê a destinação de parte de imposto de renda devido por empresas com benefício fiscal a fundos de apoio às crianças, adolescentes e pessoas idosas. Os projetos serão analisados e votados em primeira e segunda discussão, além de discussão única.

Os deputados votarão em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar 18/2024, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), que obriga empresas, que gozam de benefícios ou de incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou extrafiscais, em Mato Grosso do Sul, a destinarem de 0,85% a 1% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) aos fundos estaduais para a Infância e a Adolescência e dos Direitos da Pessoa Idosa.

Pautado em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 226/2024, de autoria dos deputados Junior Mochi (MDB) e Paulo Corrêa (PSDB), obriga as revendedoras de veículos usados e ou seminovos, no âmbito do estado de mato grosso do sul, a informar ao consumidor se o veículo colocado à venda é oriundo de leilão, locadora, recuperado ou salvado de seguradoras.

Em discussão única serão apreciados dois projetos: Projeto de Decreto Legislativo 4/2025, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), declara o Carnaval de Campo Grande como patrimônio imaterial e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul; e o Projeto de Lei 114/2025, de autoria do Poder Judiciário, dá denominação à sala do Tribunal do Júri da comarca de Glória de Dourados.

