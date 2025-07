Frio predomina em MS nesta terça com mínima abaixo de 5ºC em algumas regiões

Dia será de tempo firme e ventos moderados; temperatura começa a subir gradualmente a partir de quinta-feira



A terça-feira (1º) será de tempo estável e frio em Mato Grosso do Sul, com destaque para as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados, onde os termômetros podem marcar temperaturas mínimas abaixo de 5°C em alguns pontos. Em todo o estado, não há previsão de chuva e o céu deve permanecer com predomínio de sol e variação de nuvens.

Nas regiões mais frias, as mínimas variam entre 5°C e 9°C, enquanto as máximas ficam entre 13°C e 19°C. Há baixa chance de geada, especialmente no extremo sul do estado. Em Campo Grande, a previsão é de uma manhã gelada, com mínima entre 9°C e 13°C e máxima de até 24°C ao longo do dia.

Já nas áreas do bolsão, norte e leste, as temperaturas sobem um pouco mais: mínimas entre 11°C e 14°C e máximas podendo alcançar os 27°C. No sudoeste e no Pantanal, a variação será de 10°C a 25°C.

Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h. Rajadas acima desse patamar também podem ocorrer em pontos isolados do estado, reforçando a sensação de frio.

A partir de quinta-feira (3), a tendência é de aquecimento gradual, principalmente nas regiões norte, nordeste e pantaneira. Mesmo com a elevação das temperaturas, o tempo deve continuar seco e sem previsão de instabilidades atmosféricas.

