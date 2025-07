Colisão entre caminhonete e caminhão de ácido sulfúrico deixa homem ferido na BR-262

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão de transporte de ácido sulfúrico deixou um homem ferido na manhã dessa segunda-feira (30), na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, região leste de Mato Grosso do Sul.

A colisão aconteceu no quilômetro 265 da rodovia. De acordo com informações preliminares, o caminhão, que estava vazio e seguia no sentido a Ribas do Rio Pardo, foi atingido de frente por uma caminhonete Nissan Frontier, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, o motorista da caminhonete sofreu ferimentos no rosto e na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, consciente e orientado, e encaminhado ao Hospital José Maria Marques, em Ribas do Rio Pardo. O condutor do caminhão não se feriu.

Por medida de segurança, o tráfego na BR-262 chegou a ser parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência, mas foi liberado logo após a retirada dos veículos da pista.

Apesar do caminhão ser utilizado para transporte de ácido sulfúrico, não havia carga no momento da colisão, o que evitou riscos maiores. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e vai apurar as causas do acidente.

