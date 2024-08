Projeto que premia prefeitos por avanços nas políticas públicas de educação é aprovado na ALEMS

Os deputados aprovaram em discussão única nesta terça-feira (27), o Projeto de Resolução 104/2023, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), que cria o Prêmio Prefeito Alfabetizador com abrangência em todo Estado de Mato Grosso do Sul.

O projeto tem como objetivo premiar os gestores municipais que alcançaram os melhores avanços nas políticas públicas de educação, em comparação ao ano anterior, seguindo o Índice de Qualidade da Educação de Mato Grosso do Sul (IQE-MS). A entrega ocorrerá em cerimônia pública, promovida pela ALEMS em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação. Com a aprovação, o projeto segue à promulgação pelo Diário Oficial Eletrônico da ALEMS.

O presidente da ALEMS, Gerson Claro agradeceu a aprovação da matéria e destacou o prêmio como um reconhecimento e incentivo ao compromisso dos prefeitos para a melhoria da educação em Mato Grosso do Sul.

“Agradeço a todos que votaram favoravelmente e ressalto que é uma resolução que procura premiar os prefeitos nos municípios. Nós temos índices recentes que precisam melhorar e com esse projeto queremos criar um ambiente de debate sobre a alfabetização, em especial as séries iniciais e um diálogo permanente sobre a educação”, explicou Gerson.

