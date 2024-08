Homem é morto a tiros em frente de casa na região de fronteira

Homem identificado como Daniel Espinola Sanabria, de 37 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (27), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, a vítima estava sentada em frente de casa, quando um pistoleiro chegou e efetuou os disparos. O atirador fugiu em seguida.

O socorro foi acionado, mas Daniel morreu ainda no local. A Polícia Nacional e a Perícia estão na cena do crime para iniciar as investigações. Não há informações sobre a causa da execução.

