Ladrão furta residência e acaba amarrado em lixeira por vizinhos

Na última segunbda-feira(26), um homem de 26 anos foi preso após furtar uma casa e ser amarrado por vizinhos em uma lixeira em Naviraí.

O ocorrido foi no bairro bairro Ipê, por volta das 6h40 da manhã. Quando chegaram no local, os policiais encontraram o ladrão, com touca de elefante e amarrado em uma lixeira.

De aocrdo com o jornal Ivinoticiais, uma testemunha contou que mora ao lado da casa furtada e ao sair na calçada viu o portão da casa vizinha deslocado e uma pessoa desconhecida dentro.

Assim que viu a testemunha, o ladrão fugiu pulando os muros das outras casas, mas acabou amarrado pelos moradores até a chegada da polícia, segundo o site Tá Na Mídia Naviraí.

Não havia ninguém na casa no momento. Foi encontrado na mochila do ladrão, vários alimentos, itens de higiene, protetor solar, óculos, entre outros. Ele disse que furtou para comer, pois mora na rua.

A polícia também apreendeu uma barra de ferro que ele usou para invadir a casa e uma carteira com vários documentos e cartões, que segundo o ladrão, foi encontrado na rua. Ele acabou preso e sendo levado para a delegacia.

