Projeto prevê criar “Cidade da Copa” na Praça do Rádio para transmissão de jogos em Campo Grande

Sessão também aprovou programa de alimentação escolar inclusiva e mudanças no Auxílio Atleta

A criação de um espaço público para transmissão dos jogos da Copa do Mundo pode voltar a fazer parte do calendário da Capital. A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em regime de urgência e única discussão, o Projeto de Lei 12.351/26, que institui o Programa Cidade da Copa no município.

De autoria do vereador Beto Avelar, com assinatura do vereador Dr. Victor Rocha, a proposta autoriza o Executivo a organizar a exibição pública das partidas, além de promover eventos culturais, artísticos e gastronômicos em locais definidos pela prefeitura. A intenção é que a estrutura seja montada na Praça do Rádio.

O texto estabelece infraestrutura mínima, com telões, praça de alimentação e comércio, cobertura ou abrigos, acessibilidade, banheiros móveis, iluminação, sinalização e equipamentos de segurança. Também há previsão de parcerias para viabilizar o programa.

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei 11.936/26, que cria o PAAI (Programa de Apoio à Alimentação Escolar Inclusiva) na Rede Municipal de Ensino. A proposta garante alimentação adaptada a estudantes com necessidades alimentares específicas, como TEA (Transtorno do Espectro Autista), doença celíaca, intolerância à lactose, disfagia, diabetes, hipertensão e obesidade.

Também foi aprovado, em primeira discussão, o Projeto de Lei 12.097/25, que altera os prazos para solicitação do Auxílio Atleta junto à Funesp (Fundação Municipal de Esportes). O período para protocolar o pedido passa de 60 para 45 dias antes do início da competição.

Ao todo, oito propostas foram aprovadas. Os parlamentares ainda mantiveram dois vetos do Executivo: um ao projeto que proibia o uso de câmeras de videomonitoramento para aplicação de multas de trânsito e outro ao projeto que previa a publicação integral de documentos de contratos e convênios no Portal da Transparência do município.

Também foram aprovados projetos de decreto legislativo concedendo a medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” a dois advogados e títulos de “Visitante Ilustre” da Cidade de Campo Grande.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram