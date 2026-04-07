Fumacê contra dengue percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça-feira (07)

O combate ao mosquito Aedes aegypti será intensificado nesta terça-feira (7) em Campo Grande. A ação atinge os bairros Caiçara, Leblon, Alves Pereira, Pioneiros e Centenário.

As equipes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), ligada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), vão atuar das 16h às 22h com o uso do inseticida aplicado por meio do fumacê (UBV – ultra baixo volume).

Para aumentar a eficácia do produto, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida alcance locais onde os mosquitos costumam se abrigar.

A aplicação pode ser suspensa em caso de chuva, vento forte ou neblina, condições que comprometem a dispersão do produto.

O inseticida tem como alvo principal os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. Apesar disso, outras espécies podem ser atingidas, o que exige aplicação controlada.

Confira o itinerário:

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