Projeto para nome em rodovia gera atrito na Câmara de Bonito

Nome de moradora antiga foi rejeitado e PL dá nome a ex-prefeito

Moradores de Bonito fizeram um abaixo-assinado, com cerca de 200 assinaturas para dar à Rodovia do Turismo o nome de “Rosita Ovando Rodrigues”. Após os pedidos, o vereador Irson Casanova propôs a homenagem, mas teve o pedido negado pela CCJR (Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação) da Câmara. A polêmica surgiu quando um dos vereadores, que votou pelo arquivamento do projeto de lei, apresentou um PL praticamente idêntico, porém com homenagem a um político da região, ao invés da moradora antiga

O projeto tinha, em sua justificativa, que denominação seria uma forma de prestar homenagem a uma pioneira da principal atividade do município, o turismo ecológico, desde a época em que o setor só contava com a acolhida hospitaleira das antigas famílias, em áreas de camping. “O nome de Dona Rosita Ovando Rodrigues, conhecida como a ‘mãe dos bonitenses’, é por sempre acolher, em seu conhecido ‘Camping Poliana’, as famílias de Bonito ou visitantes que queriam se banhar no rio Formoso, e ponto da Cachoeira Poliana. Essa cachoeira tem o mesmo nome da neta da homenageada”, disse o vereador Irson.

Segundo ele, houve a apresentação da proposta na CCJR (Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação) da Câmara, formada por três vereadores, porém, em manobra um tanto duvidosa, dois deles: Pedrinho da Marambaia e Pantera Edinaldo votaram contra e arquivaram. Depois, Pedrinho apareceu com um projeto parecido, porém para homenagear o ex-prefeito, Liel Jacques.

A última sessão da Câmara de Bonito, ocorrida na segunda- -feira (21), foi acalorada e o vereador Irson Casanova, autor do projeto de homenagem a Rosita, pediu explicações ao presidente da Casa, André Luiz, ameaçando representar contra os dois vereadores na Comissão de Ética.

“Manipularam, mentiram e manobraram contra uma pessoa conhecida e querida da população bonitense. Agora estou mais surpreso em ver a mesma proposta ser plagiada ‘oportunisticamente’, além de estarem violando o processo legislativo”, exclamou o parlamentar.

Ele disse ainda que o voto contra a homenagem à Rosita não teve qualquer justificativa, como prevê o rito legislativo. “Marambaia e Pantera simplesmente ignoraram o apelo popular e manobraram para engavetar o projeto, por interesse pessoal de Pedrinho Marambaia que, após votar contra, apresentou solicitação com o mesmo objetivo, mas trocando a denominação da rodovia para o nome de um político também já falecido.”

Em contrapartida, o vereador Pedro Marambaia, na sessão, não comentou a respeito dessa questão e falou apenas sobre questões políticas da cidade, e denúncias sobre o uso de diárias. “A gente tem que tratar tudo com tranquilidade, haja vista que vem chegando o período eleitoral e as coisas vêm esquentando. Tem gente que gosta de criticar, mas não coloca o nome para disputar. Existem matérias sobre diárias e isso vai acontecer direto, porque está chegando o período eleitoral. Estou muito tranquilo nesta questão.”

Projeto com o nome do ex-prefeito

A polêmica surgiu na cidade pois a proposta que indicava o nome da Rodovia do Turismo como “Rosita Ovando Rodrigues” foi protocolado na Câmara em maio, e três meses depois o vereador Pedrinho da Marambaia, que votou pelo arquivamento da primeira, apresentou sua proposta para homenagear o ex-prefeito de Bonito, Liel Jacques. A proposta foi protocolada em 14 de agosto, gerando revolta do vereador Irson, que acusa Pedrinho de ter feito manobra para arquivar seu projeto, indo contra a vontade expressa pelo abaixo-assinado.

Ele cita que “não há, na ata da reunião em que a Comissão arquivou o projeto, qualquer justificativa e alegação de voto, qual foi o embasamento para o parecer contrário”.

Rodovia

A Rodovia do Turismo tem extensão de 9,73 km, entre o córrego Bonito, final da avenida Matheus Muller, e a ponte sobre o rio Formoso. A pavimentação está na reta final, restando a construção de uma nova ponte, de concreto, sobre o rio Formoso, com extensão de 45 metros. Outra ponte, de 20 metros, será construída sobre o córrego Bonito. A próxima etapa de obras é de sinalização, instalação de defensas e plantio de grama. A previsão de término é o final de setembro. A Rodovia do Turismo dá acesso a balneários e principais pontos de visitação. Cerca de 200 mil turistas visitam o município por ano, sendo que a expectativa é de que o asfalto deve aumentar em pelo menos 60% o fluxo na região da Rodovia do Turismo.

Polêmica das diárias na Câmara de Bonito

Os vereadores Pedrinho da Marambaia e Pantera Edinaldo, que votaram contra o projeto de homenagem a Rosita, também são protagonistas de outra polêmica. Eles estão sendo investigados pelo Ministério Público, por conta de gastos em viagens com diárias pagas pelos contribuintes. A Câmara já teria esgotado todo o orçamento previsto para pagamento de diárias e verbas indenizatórias, por causa de “passeios” nas Cataratas do Iguaçu. Somados, Pantera e Marambaia já consumiram, com viagens, somente este ano, mais de R$ 80 mil. Para a necessidade de novas viagens, é preciso que os vereadores façam “solicitações extraordinárias”.

O Portal da Transparência não informa a data, mas o evento, batizado de o maior na área de compras públicas, foi realizado entre 28 e 31 de março. Cada um recebeu R$ 5.694 em diárias. O seminário sobre a Nova Lei de Licitações também era oferecido de forma 100% on-line, após vagas presenciais terem se esgotado, ou seja, a denúncia diz que não havia necessidade da viagem presencial.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

