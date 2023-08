STJ decide trancar ação penal do ex-prefeito Marquinhos Trad por assédio

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu acatar recurso da defesa e trancar a ação penal que envolve o ex- -prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, acusado de cometer assédio sexual e importunação sexual. A decisão foi divulgada ontem (23), pelo Tribunal Superior.

As denúncias contra Marquinhos Trad ganharam destaque nos noticiários um pouco antes da campanha eleitoral de 2022, quando o ex-prefeito se lançou como candidato a governador. No entanto, sua tentativa de conquistar o cargo máximo do Estado foi frustrada, com a derrota nas urnas.

A ação penal estava em tramitação na 3ª Vara Criminal de Campo Grande, em que Marquinhos Trad respondia pela suposta prática de assédio sexual e importunação sexual. As acusações levaram a Polícia Civil a iniciar investigações no ano de 2022, com o objetivo de apurar os fatos.

Em comunicado ao jornal O Estado, Marquinhos Trad optou por não comentar diretamente a decisão do STJ. “Não comentarei a decisão por respeito ao sigilo do procedimento exarado pela magistrada Dra. Eucelia.”

Trad, que se viu envolvido em uma controvérsia, que teve impacto significativo em sua carreira política, prefere manter-se discreto em relação à decisão judicial.

Por – Rayani Santa Cruz

