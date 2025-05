Projeto Casa Azul realiza mutirão de saúde com foco na detecção precoce do câncer de próstata e amplia atendimentos à população

No último sábado (3), o Projeto Casa Azul, promovido pela Associação Beneficente Casa Rosa, realizou um mutirão de saúde voltado para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. A ação aconteceu na unidade da Casa Rosa e contabilizou 180 atendimentos, entre consultas médicas, exames de PSA e encaminhamentos para exames complementares, como exames de imagem e de sangue.

Apesar de o foco ser a saúde do homem, muitas mulheres também procuraram atendimento, e foram prontamente acolhidas. O médico mastologista Dr. Victor Rocha, idealizador da iniciativa, realizou consultas e exames clínicos voltados à detecção precoce do câncer de mama, ampliando o impacto da ação.

A ação teve momentos marcantes de acolhimento e cuidado, como o da família de Denilson Ferreira, que participou do mutirão acompanhado da esposa Juliana e das filhas Amanda, Marina e Fernanda. “Viemos todos juntos, aproveitamos a oportunidade para cuidar da saúde da família inteira. Foi muito rápido e organizado. Esse tipo de ação ajuda muito quem trabalha a semana toda e não consegue atendimento”, disse Denilson.

A corredora Andreyna também aproveitou o sábado para cuidar da saúde. “Descobri a Casa Rosa no meu trabalho durante a semana. Quando soube do mutirão, vim direto. Fui super bem atendida e saí muito satisfeita”, contou.

Outro relato emocionado foi do Yuri Felipe, morador do bairro Nova Lima, que estava há meses tentando conseguir uma consulta. “Eu já tinha buscado atendimento para resolver meu problema de saúde e nada. Aqui, fui atendido de forma rápida, com atenção e respeito. Só tenho gratidão”, afirmou.

O mutirão integra a nova frente de atuação do Projeto Casa Azul, que tem ampliado os atendimentos da Casa Rosa para a saúde do homem, da criança e do adolescente. O objetivo é oferecer acolhimento, prevenção e diagnóstico precoce, com mutirões periódicos e ações em diferentes regiões de Campo Grande.

“Nosso compromisso é com a vida. Sempre que houver demanda, vamos acolher e cuidar. A prevenção é o melhor caminho, tanto para homens quanto para mulheres. E já posso anunciar: os mutirões acontecerão todos os sábados na unidade Casa Rosa Tijuca, para facilitar o acesso da população. Com exceção dos sábados dos Mutirões do Todos em Ação”, destacou Dr. Victor Rocha.

A Associação Beneficente Casa Rosa segue como referência em atendimento humanizado e prevenção de doenças, e agora, com o Projeto Casa Azul, expande sua missão de salvar vidas e garantir uma saúde pública de qualidade para todos.

