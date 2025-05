Operação “Juliano Varela” prende três por furto de 60 mil de Instituição de Campo Grande

Mandados foram cumpridos contra grupo criminoso em São Paulo que já movimentou mais de 30 milhões em fraudes bancários

Nesta segunda-feira (5) a operação “Juliano Varela” foi deflagrada com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária contra indivíduos por furto de mais de R$60 mil da entidade beneficiente que atende crianças com deficiência situada em Campo Grande.

Os mandados foram cumpridos em municípios do Estado de São Paulo e a operação foi deflagrada pelo GARRAS( Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

A instituição filantrópica sem fins lucrativos, com sede em Campo Grande presta atendimento especializado a pessoas com Síndrome de Down, Autismo, Microcefalia e outras deficiências.

Segundo a investigação, o valor havia sido destinado à entidade pelo Fundo Municipal de Saúde e os criminosos utilizaram dispositivos eletrônicos e informáticos para acessar a conta bancária da associação e subtrair os recursos.

Pelo menos seis indivíduos, todos residentes no Estado de São Paulo, são apontados de terem feito o furto. Eles possuem histórico de envolvimento em fraudes bancárias há mais de duas décadas. Apenas nos últimos cinco anos, foram detectadas movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 30 milhões ligadas ao grupo.

Prisões

No total a operação expediu 11 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária. Três dos alvos foram localizados.

Osindivíduos presps em São Paulo tinham 49 e 33 anos e o outro de 45 anos foi preso em Diadema. Os demais investigados não foram localizados, mas continuam sendo monitorados pelo Núcleo de Inteligência do GARRAS.

Foram apreendidos, celulares, computadores, notebooks e cartões de memória, equipamentos compatíveis com os utilizados na prática dos crimes.

A operação foi realizada com apoio da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), do Grupo de Operações Especiais (GOE) de São Bernardo do Campo e da Divisão de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.