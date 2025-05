Arraiá Solidário dos Anjos da Guarda transforma festa junina em cenário encantado por uma causa nobre

Evento beneficente chega à 7º edição com decoração artesanal e arrecadação de recursos para entidades que acolhem crianças em situação de vulnerabilidade

Uma celebração repleta de cores, texturas e solidariedade está prestes a tomar conta de Campo Grande. No dia 7 de junho, o Espaço Lá Zucca será palco da sétima edição do Arraiá Solidário dos Anjos da Guarda, festa junina organizada pela Associação Anjos da Guarda que, ano após ano, surpreende o público com sua decoração artesanal e propósito social.

O evento é o resultado do trabalho de um grupo de 30 amigas que dedicam o ano inteiro a ações promocionais em prol de crianças em situação de risco. Toda a decoração do arraiá é criada manualmente pelas integrantes do grupo em oficinas de artesanato, e promete novamente ser um espetáculo à parte. Segundo a organização, a edição de 2025 elevará ainda mais o nível de criatividade e deve encantar todos os presentes. “O trabalho que está sendo realizado pelas artesãs dos Anjos da Guarda transformará esta festa num verdadeiro cenário encantado, vale conferir!”, anunciam.

Nesta edição, o Arraiá Solidário tem como missão arrecadar recursos para duas causas: a Casa Peniel, que acolhe crianças vítimas de violência e abuso, e a humanização de um espaço infantil no Hospital Universitário (HU).

A Associação Anjos da Guarda atua em Campo Grande mobilizando empresas e amigos que compartilham da mesma visão solidária, sempre com foco em apoiar instituições que trabalham com crianças em vulnerabilidade.

“Para que nossas iniciativas se tornem realidade, precisamos da participação efetiva da sociedade em nossas ações. Participe de nossos eventos e faça parte deste projeto, fazer o bem faz bem!”, convida a associação.

