Projetando Lula em MS, PT define vereador como vice para concorrer ao governo

O PT (Partido dos trabalhadores) definiu oficialmente nesta sexta-feira (5), o advogado e vereador de Coxim, Abílio Vanelli, como o vice de Giselle Marques em sua candidatura pelo governo de Mato Grosso do Sul nos próximos meses.

Além disso, a reunião da sigla anunciou a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitar Mato Grosso do Sul em meados de setembro, segundo o presidente do PT regional, Vladimir da Silva Ferreira.

“Estamos construindo a vinda de Lula com a direção nacional e estamos tentando encaixar essa visita dentro da agenda do ex-presidente no início de setembro. Temos todo um trabalho em agosto até o dia 16, para organizar toda a parte administrativa e política da campanha da Giselle e, a partir disso, colocar a campanha da rua”, explica.

Segundo o presidente do PT regional, Lula em Mato Grosso do Sul seria importante para alavancar a candidatura de Gisele na próxima eleição. “Se for possível, vamos fazer uma agenda em Campo Grande, outra em Dourados, ou em Corumbá e em outros municípios também.”

Perfil

Advogado e vereador de segundo mandato de Coxim, Abílio Vanelli atua nas áreas cível, criminal e previdenciária, foi secretário geral da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do sul).

Vanelli também é um dos fundados do movimento “Juristas pela Democracia” de MS, um grupo de juristas, advogados, professores, bacharéis em direito, acadêmicos e demais, que não concordam com o golpe de Estado que está em curso em nosso País.

Além disso, contra o ajuste fiscal: por outra política econômica; em defesa dos direitos: contra a reforma da previdência; em defesa da democracia: 64 nunca mais, pela legalidade e contra o golpe; pela posição errônea da OAB Nacional.