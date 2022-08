Marun não concorrerá nas eleições e se dedicará para eleger André

Na manhã desta sexta-feira (5), durante a convenção do MDB, o ex-senador Carlos Marun (MDB), declarou que não participará das próximas eleições.

Marun abre mão da corrida eleitoral para abraçar a campanha do candidato ao governo do Estado, André Puccinelli (MDB), e destaca que no momento irão focar na eleição de André.

“Tinha me disposto a sair candidato ao senado, da mesma forma o Waldeli, mas o objetivo central é apoiar o André. E entendemos ter unicamente esta candidatura. Não serei candidato”, explicou Marun.

Ele também falou sobre a ausência da presença da Simone Tebet afirmando que hoje ela está fazendo uma aliança junto ao Podemos.