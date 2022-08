PSDB surpreende e lança Barbosinha a vice – governador de Riedel

A convenção do PSDB aconteceu na sede do partido na Capital, na manhã desta sexta-feira (5), para oficializar a candidatura ao governo do Estado de Eduardo Riedel (PSDB), e confirmou vice – governador, Barbosinha (PP) c contou com aproximadamente mil pessoas presentes.

O governador e presidente do partido PSDB no Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), adiantou e revelou que o PSDB terá o deputado Barbosinha como vice-governador e também revelou que o PDT irá compor junto a chapa do PSDB no Estado. “Eu acho que agora quando o partido faz uma agremiação com outros seis partidos, nós não queremos uma única unidade, e sim prestigiar os bons quadros, trabalhando pelas políticas públicas, olhando a melhoria. Estamos trabalhar por um bom desenvolvimento social e pela manutenção do Estado com maior PIB do país e manter isto fazendo bem para todas as pessoas e fortalecer o Estado”, salientou Azambuja.

Neste próximo pleito os partidos que estarão na agremiação da coligação junto ao PSDB são: Coligação PSB,PP, cidadania, PL, Republicanos e PDT. Serão 25 candidatos a deputado federal, sendo 2 do PP e o restante do PSDB e 9 deputados estaduais.

Os candidatos a deputados Federais são: Beto Pereira, Geraldo Rezende, Dagoberto Nogueira, Bia Cavassa, Daniele Santos, Coronel Leite, Keliana Fernandes, Cassiana Maia e professor Juari.

O governador afirmou que sim ajuda muito o Barbosinha ser da região de grande Dourados mas afirmou que sua experiência contou na decisão. “Representa uma região importante do Estado e será um vice atuante na defesa de políticas públicas. Acreditamos na experiência administrativa ao Estado. O Barbosinha representa Dourados e Grande Dourados, ele tem qualidade de gestão e vai olhar os 79 municípios como secretário do estado, deputado estadual e também representa o novo assim, como o Eduardo com qualidade”. finalizou Reinaldo sobre a escolha de Barbosinha.

“Juntos iremos entregar e garantir o encontro da oportunidade do emprego com a capacitação profissional. Temos que ter o discernimento de distinguir os projetos e propostas que estão sendo apresentados. Quero agradecer a você Reinaldo que é o responsável por eu hoje estar aqui”, destacou Riedel.