Fim de semana tem Bonito CineSur, Férias na Biblioteca, Som da Concha e Sunset Rock Festival

O agendão chegou e está repleto de opções para ninguém ficar parado neste fim de semana. Em Bonito, o Bonito CineSur destaca o cinema sul-americano com uma mostra competitiva de 30 produções, além de homenagens e debates com cineastas renomados.

Em Campo Grande e Ponta Porã, o projeto Som da Concha traz shows regionais gratuitos com Bella Dona Trio, Whisky de Segunda, Sampri e LLEZ. O Sunset Rock Festival movimenta a capital com apresentações das bandas Alziras, Kefla, Neurock, além das atrações nacionais Lagum e Di Ferrero.

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim traz programação para a meninada, com o “Férias na Biblioteca”, que oferece atividades educativas e lúdicas durante as férias de julho.

E tem mais arraiás animando o fim de semana com comidas típicas, brincadeiras e música ao vivo: o do TJMS, da Associação de Moradores do Coophavila II e Centro Espírita Emmanuel são algumas das opções.

