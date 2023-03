Professor Juari destaca a importância das reformas entregues na escolas Estaduais

O Governo do Estado tem ultimamente entregue algumas reformas de Escolas Estaduais, na última segunda-feira (13), foi a vez da Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa, em Campo Grande, que atende com ensino em tempo integral, aproximadamente 300 alunos do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio.

Estiveram presentes autoridades, parlamentares e parceiros do Governo de Riedel. Na oportunidade o vereador e professor Juari ( PSDB), também esteve presente e elogiou a qualidade da entrega da reforma e todos os investimentos em prol da educação. “Hoje, tive a honra de participar ao lado do governador Eduardo Riedel, do deputado federal Beto Pereira, do secretário executivo Gustavo Pereira e do vereador Tabosa da entrega da reforma da escola Maria Eliza. Após anos de luta e esforços dedicados, a escola agora tem uma nova cara, com instalações modernas e equipamentos de última geração. Mas não foi só isso: como um presente especial para a comunidade estudantil, foram entregues kits escolares para garantir o sucesso acadêmico dos nossos alunos.”, defendeu o vereador tucano.

Segundo o Governo todo o Estado, aproximadamente 70 escolas estaduais passam por algum tipo de intervenção física – de pequenos reparos à reforma geral. A previsão é de que até o mês de maio, 40 obras serão entregues na Capital e no interior.

Juari ainda inteirou sobre a importância de ver a satisfação dos alunos. “Foi emocionante ver a satisfação e gratidão no rosto dos estudantes e professores. Acredito que esse investimento em educação será fundamental para transformar a vida de muitos alunos e construir um futuro melhor para a nossa comunidade.”, professor Juari.

Os alunos também comemoram as mudanças, inclusive o fato da escola – desde 2022 – oferecer o ensino em tempo integral. “Eu entrei no 1° ano, em 2021 e de lá pra cá muita coisa mudou. A escola passou a ser de autoria, com novos projetos. Melhorou a estrutura física, com essa reforma. Iniciando o ano letivo aqui no prédio novinho, a gente sente que melhora tudo”, disse João Vitor Silva, aluno do 3° ano do ensino médio.

