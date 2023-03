Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Caminhos de Tereza

Está provocando muita curiosidade a posição da senadora Tereza Cristina dentro e fora do PP, uma vez que ela fortalece o partido, atraindo filiados com o claro objetivo de vencer eleição em importantes colégios eleitorais, o que sinaliza que ela tem planos para estar na disputa de 2026. Tudo estaria normal se ela não fosse senadora, o que faz acreditar que o único cargo que interessaria a ela seria o que hoje é ocupado por Eduardo Riedel, que é um candidato natural à reeleição.

O problema é que o PP apoiou a eleição de Riedel e indicou nomes para o atual governo e costurou um acordo que resultou na eleição de um deputado da sua bancada para a presidência da Assembleia. Por tudo isso, construir uma candidatura fatalmente levaria o partido a romper com o PSDB ou passaria por uma desistência de Riedel de concorrer à reeleição, ou então, de Tereza de adiar o sonho de ser governadora para 2030.

Novo Zeca

Após assinar a Frente Parlamentar que trata de direito de propriedade, o ex-governador e agora deputado estadual Zeca do PT também entrou em rota de colisão com lideranças indígenas. Essa versão, que muitos já chamam de “novo Zeca”, estaria provocando muita irritação em muitos petistas.

MDB

Caso venha a assumir a Sudeco, com total apoio do deputado federal Vander Loubet, a ex-deputada Rose Modesto deve procurar um partido que esteja na base de sustentação do governo Lula e isso praticamente afasta qualquer possibilidade dela se filiar ao PP e disputar a Prefeitura de Campo Grande.

Em alta

Os problemas que alguns partidos estão tendo por não terem cumprido as cotas de gênero acendeu o alerta das direções partidárias e já tem muita gente buscando fortalecer os núcleos femininos das siglas, para poderem cumprir o percentual e não correr o risco de ter chapas contestadas na Justiça Eleitoral.

Fusão

Enquanto no PDT Lucas de Lima articula para ser candidato a prefeito, no PSB ninguém esconde que o presidente Câmara de Campo Grande, vereador Carlão, caminha para ser o vice de Beto Pereira. O problema é que se acontecer a fusão ou mesmo a formação de uma federação entre as duas siglas, um dos dois vai ter que abrir mão do projeto político.

Comissões

Em pleno mês da mulher, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate a Violência Doméstica e Familiar da Assembleia Legislativa continua sem ter sua formação oficializada, pelo menos no site, isso que porque Mato Grosso do Sul é um dos Estados “campeões” de feminicídios.

Dead line

No próximo dia 15 está previsto o julgamento do recurso do conselheiro Irã Coelho das Neves, que está suspenso e deseja reassumir a sua vaga no Tribunal de Contas. Será um momento decisivo, pois o resultado desse julgamento pode possibilitar que venham a ser abertas vagas naquela Corte.

Meninos, eu vi

O ex-deputado e também ex-prefeito de Ponta Porã, Aires Marques, era conhecido pelos longos cochilos que dava enquanto a sessão se desenrolava. Numa dessas ocasiões, o deputado acordou em meio a uma forte discussão entre os deputados Onevan de Matos e Valdomiro Gonçalves. Ao lado de Aires estava Rudel Trindade, que, percebendo o despertar do seu colega, disse: – Pode dormir tranquilo, Aires, que se começarem a atirar cinzeiros eu te acordo.

Frase

“Não vamos nos pautar pela lacração da internet” Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP).

