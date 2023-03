Deputado passa mal e acaba operado às pressas

O deputado estadual e ex-governador, Zeca do PT foi internado na noite da última segunda-feira (13) na Capital, quando passou mal com fortes dores no peito.

Acompanhado de sua esposa Gilda Maria dos Santos passou por vários exames e constatou obstrução das artérias do coração. Imediatamente entrou para cirurgia para colocar dois stents e também acabou desobstruíndo a artéria esquerda.

Hoje (14), ele ficará em observação até poder ser encaminhado para um quarto fora da UTI do hospital. Novos exames serão realizados para verificar o seu estado de saúde pós operatório.

Após o susto o parlamentar acalmou seus eleitores e amigos com um vídeo em sua rede social, para dizer que passa bem e pretende ainda hoje (14), voltar para sua casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca do PT (@zecadoptms)

Atualização da informação às 8h46.

