Produção de milho cresceu 75,8% em MS

O aumento na produção de milho em Mato Grosso do Sul na safra de milho deste ano é de 75,8% em relação à safra passada. A colheita do milho safrinha com uma produção de 96 sacas por hectare. Isso vai render mais de 11,4 milhões de toneladas no Estado.

Na produtividade é mais que o dobro do ano passado e o segundo melhor resultado de safrinha da história do Estado.

Este resultado vai possibilitar que o Estado viabilize a suinocutura e Avicultura com boa oferta de matéria prima e ainda as usinas de etanol de milho que estão em andamento.

O destaque ficou com a região norte, que apresentou índice de colheita de 100%, conforme divulgação feita pela Aprosoja/MS e Sistema Famasul.

Uma das justificativas para o sucesso da safra está nas condições climáticas favoráveis em todo o ciclo de desenvolvimento da cultura.