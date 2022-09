Empresário foi executado com mais de 40 tiros de fuzil na fronteira

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande, Lucidio Felipe Speroni foi morto com mais de 40 tiros de fuzil. O crime aconteceu na tarde de ontem (26), enquanto a vítima entrava em sua caminhonete estacionada na rua Arthur Silveira, na Vila BNH no município que faz fronteira com Pedro Juan Caballero.

Segundo as investigações, momentos antes da morte, Lucidio recebeu uma ligação de que um serviço realizado pela vítima. Informações preliminares divulgadas pelo site Porã News, relataram que Lucidio Felipe trabalhava com terraplanagem e era garagista.

Ainda de acordo com a Polícia Civil que investiga o caso, Lucidio estava em uma residência com seu pai e a esposa. Quando ele estava entrando dentro da caminhonete, foi surpreendido pelos pistoleiros que executaram a vítima com mais de 40 tiros.

O caso segue em apuração com a polícia brasileira.

