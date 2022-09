Homem é atingido por vários tiros na região central de Ponta Porã

Humberto Emílio Pereira Alvarenga de 32 anos foi atingido com tiros na manhã de hoje (28) na região central de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi socorrida ainda com vida e encaminhada em estado grave para a Santa Casa do município. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde. O autor dos disparos fugiu do local.

Informações preliminares, o crime aconteceu por volta de 11h próximo ao Sicred (Sistema de Crédito Cooperativo).Segundo as câmeras de segurança de um comércio na avenida Marechal Floriano, em uma das regiões de grande movimento de Ponta Porã, mostra Humberto se aproximando de um veículo, modelo Gol/ Volkswagen. Ao abrir a porta do carro, se surpreendeu com um barulho. Ele parou, olhou para o horizonte e percebeu um rapaz, usando capacete vindo em sua direção. Ainda conforme as imagens, o pistoleiro estava segurando arma de fácil manuseio, efetuando os disparos.

Em desespero, Humberto abriu a porta de trás do veículo, mas o pistoleiro conseguiu realizar os tiros. Conforme fotos divulgadas, aparentemente há marcas de tiros de fuzil na lataria do veículo.

A vítima foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a unidade de saúde de Ponta Porã em estado grave.

Equipes da Polícia Civil estão no local neste exato momento em buscas de informações na localização do suspeito.

