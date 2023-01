Procurador- geral do Ministério Público de Contas é recebido por Riedel

O governador Eduardo Riedel assinou ontem (03) a posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Ele assume o cargo em janeiro de 2023 e segue com o mandato até 31 de dezembro de 2024.

“O Ministério Público de Contas é um instrumento indispensável na democracia, que reforça todo o trabalho desenvolvido no Tribunal de Contas. Estamos aqui assinando a posse do procurador-geral, reforçando este ato democrático que é fundamental ao bom funcionamento do Estado”, afirmou o governador.

Este será o terceiro mandato de João Antônio de Oliveira como procurador-geral da instituição. “O Ministério Público de Contas tem a função de promover e procurar a justiça em nome do Estado. Temos entre as próximas metas a realização do concurso público até porque seis colegas aposentaram. Este ano é desafios e uma nova caminhada, com adesão de novos membros e novos valores”, afirmou.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.