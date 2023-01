Com 1.165 acidentes com escorpiões em 2022, chuvas favorecem proliferação

Com o clima chuvoso e quente, presente em Campo Grande nos últimos dias, o alerta é para a proliferação de animais peçonhentos, como os escorpiões, muito encontrados nos ambientes urbanos.

De acordo com dados do CCZ (Centro de Controle de Zoonose), em 2022 foram registrados 1.165 acidentes com escorpiões na Capital. O número de ocorrências pode ser ainda maior devido a relatórios que ainda estão sendo concluídos com informações de casos referentes ao último ano.

É necessário que a população redobre a atenção durante o período de proliferação, para minimizar os riscos de serem vítimas de acidentes.

A médica veterinária da Coordenadoria de Controle de Zoonoses da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Ana Paula Nogueira, explica que, geralmente, os animais costumam ser encontrados alojados em esgotos e encanamentos, mas também são vistos em frestas e rachaduras em paredes e pisos. Outros locais como caixas de passagem elétrica e pluviais e entulhos também servem de esconderijos para os escorpiões.

“Dessa forma, recomenda-se que ralos e pias estejam sempre fechados quando não estão em uso, a vedação de frestas e rachaduras, e utilização de equipamentos de proteção individual como botas e luvas ao manusear entulhos e lixos. Tomando estes cuidados, a gente diminui os riscos de acidentes com estes animais”, esclarece a veterinária.

Já para as vítimas de acidentes com animais peçonhentos, a orientação é para que lavem o local da picada com água e sabão e procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Também é recomendável colocar uma compressa de gelo para amenizar a ação do tóxico e a dor local.

Ainda de acordo com a veterinária, caso os animais sejam encontrados na residência, o morador deve isolá-lo em um pote lacrado, e ligar para o CCZ, para que seja realizada a identificação da espécie e orientações de manejo. O órgão dispõe de dois telefones à população: (67) 3313-5000 e 200-1796.