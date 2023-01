Protestos podem bloquear novamente fronteira entre Brasil e Bolívia

A fronteira entre Brasil e Bolívia corre o risco de ser novamente bloqueado devido a protestos no país vizinho, que pedem a libertação do governador Luis Fernando Camacho, preso em dezembro acusado de terrorismo. Na noite de ontem (3) foram registrados dois pontos de bloqueio na rota Bioceânica, que liga os dois países.

Em Santa Cruz de la Sierra, aproximadamente 650 quilômetros da fronteira de Corumbá, há pelo menos quatro vias bloqueadas. Os protestos contam com o apoio de caminhoneiros e impedem a saída de produtos e insumos para o resto do país.

De acordo com o portal Diário Corumbaense, o vice-governador da província de Chiquitos, Alejandro Quezada, o ponto de bloqueio na rota bioceânica está concentrado no setor de Roboré, a pouco mais de 300 quilômetros de Corumbá. O outro ponto fica no setor conhecido como Punta Carretera, próximo à cidade de Puerto Suárez.

Por meio do vice-ministro de Comércio Exterior, Benjamín Blanco, o governo afirmou ontem que não há “reclamações dos operadores”, encarregados de viabilizar as exportações que saem pela região. A cidade de Santa Cruz de la Sierra faz fronteira com Brasil, Paraguai e Argentina.

Apoio

Na zona leste, autoridades, civis e moradores de Chiquitania realizaram um bloqueio na estrada para Beni. Quezada e outras autoridades anunciaram uma radicalização da pressão contra o “abuso do governo”. O vice-governador da província ainda afirmou que os bloqueios devem continuar até que Camacho seja liberado. “Com a prisão do nosso governador, vamos continuar apoiando todas as medidas de pressão”, declarou.

Já ao sul, na via dupla para La Guardia, alunos e professores da Universidade Autônoma Gabriel René Moreno reforçam o ponto de bloqueio; na rota Santa Cruz-Cochabamba, os moradores são os responsáveis pelo impedimento da passagem de transporte pesado. O presidente da Coordenadoria de Transportes Pesados de Santa Cruz, Juan Yujira, alega que o transporte urbano está funcionando normalmente, e que o foco dos bloqueios são as cargas.

Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Pesado de Santa Cruz, o sistema de transporte departamental envolve mais de 20.000 transportadores que operam em vários níveis, inclusive internacionais.

A fronteira entre Bolívia e Corumbá até ontem estava com o tráfego na linha internacional normal.

Bloqueios em 2022

A fronteira entre Corumbá e Bolívia ficou fechada por mais de 30 dias nos últimos três meses de 2022, devido à manifestações do lado vizinho que pediam a antecipação da realização do Censo Demográfico, para que a verba distribuída aos estados pudesse ser dividida de forma a representar melhor a realidade. A linha internacional foi reaberta definitivamente em 26 de novembro.